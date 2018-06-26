Elektrikli ve hibrit araçlar için düzenleme

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörünün değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli ve hibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği belirtildi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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