Elektrikli ve hibrit araçlar için düzenleme

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörünün değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli ve hibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği belirtildi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
VERGİSİ YÜZDE 0,8
Türkiye'de motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunun azaltıcı etkisini göz önünde bulundurulduğunda ülkenin elektrikli ve hibrit araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda invertör ürününün, motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla gümrük vergisinin yüzde 0,8 olarak uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.