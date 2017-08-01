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Elektrikte serbest tüketici sayısı 4 milyonu aştı

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 16,3 artarak 4 milyon 437 bin 181 oldu.

01.08.2017 - 09:51
  1. Haberler
  2. Projeler

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 82 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.

İSTANBUL YİNE İLK SIRADA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, temmuzda serbest tüketici sayısının en fazla olduğu şehir, 1 milyon 273 bin 720 aboneyle İstanbul oldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında 885 bin 679, Asya yakasında ise 388 bin 41 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 427 bin 269 serbest tüketiciyle İzmir ve 354 bin 449 aboneyle Antalya takip etti.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞ GÖZLENDİ

Serbest tüketici abone sayısı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 16,3 artarak 4 milyon 437 bin 181'e yükseldi. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 3 milyon 31 bin 530 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 317 bin 738 abone ile ticarethaneler izledi.

Temmuzda serbest tüketici abone sayılarının grup bazlı dağılımı şöyle:

Profil Abone Grubu Serbest Tüketici Sayısı
Mesken 3 milyon 31 bin 530
Ticarethane 1 milyon 317 bin 738
Diğer 30 bin 205
Sanayi 27 bin 577
Tarımsal Sulama 22 bin 57
Aydınlatma 8 bin 74
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