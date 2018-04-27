Elektronik televizyonun az bilinen hikayesi

Aybüke SENGİR / [email protected]

14 yaşındaki Philo Farnsworth, bir çiftçiyken televizyonu hayal ediyordu. Hayatı boyunca bunu gerçekleştirmek için çalıştı. İcadının milyarlarca insanın hayatını değiştireceğine inanıyordu. Kimsenin cahil olmayacağı bir dünyayı yaratacaktı. Hayalleri gerçekleşmedi; kanallar sohbet programları ve pembe dizilerle doldu. Takip edilen yıllarda televizyon, baskın medya biçimi oldu. Dünya çapında milyonlarcası satıldı.

Nasıl olur da yüzyıla damga vuran teknolojiyi icat edip adınız bilinmez?

1921 AMERİKA’DA BİR ÇİFTLİK

Philo Farnsworth, çiftlikte çalışırken iki atın çektiği diskli tırmık makinesiyle çalışıyordu. Tarlayı sürdükten sonra arkasına baktığında tarla boyunca uzanan çizgiler gördü. Bu bir resmi paralel satırlara bölme haliydi ve ışık noktası satırları çizgi çizgi tarayabilirdi. Yeterince hızlı hareket ederse resim, hatta hareketli resim haline gelebilirdi ama bir ışık noktasını yeterince hızlı nasıl hareket ettirebilirdi?

ÇİFTÇİLİK YAPARKEN BİLİME MERAK SALDI

Tarihe baktığınızda Britanya’lı İskoç Mucit John Logie Baird’in mekanik televizyonu icat ettiğini söylüyor. Baird, hiçbir zaman net bir görüntü elde etmeyi başaramamıştı. Ama Philo, bunun için daha iyi bir çözüm bulduğunu düşündü. O hep çiftçiyken okuduğu bilimsel kitaplardan beslendi.

Philo, elektronların bunu yapabilecek kadar hızlı olduğunu fark etti. İnsan gözü tek seferde bir çizgiyi tek bir resim olarak görecekti. Bu fikrini, Fen Bilgisi öğretmenine götürüp taslağını çizdi.

7 EYLÜL 1927

Philo Farnsworth, 14 yaşından beri üzerinde çalıştığı sistemi çalıştırmayı 21 yaşına geldiğinde nihayet başarıyor. Ancak çalışmasının önünde bir engel vardı; o da Amerika’nın en büyük radyo şirketi RCA. RCA, bugünün Google’ı Microsoft’u gibiydi. Radyo yapan herkesin RCA’den bir patent alması gerekiyordu.

RCA’nın sahibi David Sarnoff, Philo’nun icadının sahibi olmak istiyordu ve casuslukla televizyonu nasıl yaptığını öğrendi.

1935 PENSİLVANYA

Philo Farnsworth, radyo devi RCA’ye karşı çıktığı mahkemede televizyonu ilk icat edenin kendisi olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. 14 yaşındayken icadının çizimini gösterdiği öğretmeni oradaydı. Farnsworth, mucit olarak hakkını almayı başardı. 14 yaşında yaptığı o çizim olmasa RCA kazanabilirdi.

Ama RCA ve patronları David Sarnoff mücadeleden çekinmediler. Şirketin kaynaklarını televizyon teknolojisini geliştirmeye adayarak 1939’da Farnsworth’un büyümesine engel oldular.

SARNOFF TELEVİZYONU DÜNYAYA TANITTI

David Sarnoff, 1939 yılında geliştirdikleri televizyonu dünyaya tanıttı. O anda dünya tarihinin en önemli olayı gerçekleşti. Philo Farnsworth’la 1 milyon dolarlık bir anlaşma yapıp kayıplara karışmasını sağladılar.

1969 APOLLO 11 AYA GÖNDERİLİYOR

Görüntü tarayıcı patentine dayanan bir kamera sistemi Apollo 11, görevinin bir parçası olarak 1969 yılında aya gönderiliyordu. Bütün dünya televizyonda bu anı izliyordu. İnsanların bir araya gelip tek bir olayı izlemesi Farnsworth’un icadı sayesinde mümkün oldu. Farnsworth’un hedefi gerçekleşmişti. Karısına bakıp ‘’İşte bunun için hepsine değdi’’ dedi.