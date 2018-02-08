Elektroşokla balık avına 32 bin lira ceza

Beyşehir Gölü Gölkaşı Mahallesi açıklarında elektroşok cihazıyla balık avlandığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa N. (39), Kazım A. (29) ve Numan A’yı (23) yakaladı.

Şahıslarla birlikte 130 kilogram levrek ve sazan balığı, bin 600 metre uzunluğunda 4.5 santimetre göz aralıklı tek katlı misina ağ, 2 filika balıkçı teknesi, 2 akü ve bir elektrik yükseltici cihaz ele geçirildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince balıklar ve elektroşok avında kullanılan malzemelere el konulurken 3 kişiye 32 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.