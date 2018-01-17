Elena Ferrante 'nin 'Bir Yazarın Yolculuğu' raflarda

Bir YazarınYolculuğu müstear isimli büyük yazarın kariyerinin başından beri gerçekleştirdiği söyleşileri, deneme ve yazışmaları bir araya getiriyor. Münzevi bir hayat süren takma isimli yazar, Bir Yazarın Yolculuğu’nda edebiyat-medya ilişkisi, erkek egemen kültür eleştirisi, kadın yazını, toplumsal şiddet, geçmişte ve günümüzde kadınlık deneyimi gibi konuları ele alıyor.

Elena Ferrante bir benzeri olmayan samimi, sakınmasız hatta acımasız üslubunu denemelerinde de devam ettiriyor.

Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım’la başlayan ve Kayıp Kızın Hikayesi’yle sonlanan dört ciltlik “Napoli Romanları” yayımlandığından bu yana son yılların en büyük edebiyat olayı olmayı sürdürüyor.

HBO tarafından dizi filme uyarlanan ve çekim aşamasında olan romanlar ömür boyu süren bir kadın arkadaşlığını konu alıyor, yakın tarihte yaşanan dramatik değişimleri de sayfalarına taşıyordu.

BİR YAZARIN YOLCULUĞU

Özellikle erkekegemen toplum eleştirisi ve erkek şiddeti gibi temaları da alabildiğine gerçekçi ve çarpıcı bir üslupla aktaran Ferrante, son yılların tartışmasız en önemli kadın yazarı olarak görülüyor.

Bir Yazarın Yolculuğu’nda, müstear isimle yazar Ferrante, üslubunu nasıl geliştirdiğini, hangi yazarlardan etkilendiğini, yazarken hangi aşamalardan geçtiğini ve kurgularının zaman içinde nasıl evrildiğini anlatıyor.

İtalyan yazar Elena Ferrante

Edebiyatta kadın ve erkek yazını konusundaki düşüncelerini de aktaran yazar, hem entelektüel gelişimini hem de kültür eleştirisini okurlarla paylaşıyor.

ELENA FERRANTE'NİN İÇ DÜNYASI

Kitapta yeni yüzyılın ilk büyük başyapıtlarından birinin yazarı Elena Ferrante’nin iç dünyasına da edebiyatına da ışık tutuyor. Edebiyatın medya ve pazarlama stratejilerinin tekeline girdiği günümüzde, hâlâ davası olan bir edebiyat yapmanın ve milyonları etkilemenin mümkün olduğunu gösteriyor.

Bir Yazarın Yolculuğu, edebiyatseverlerin ve düşünenlerin ilgiyle okuyacakları, ancak Ferrante hayranlarının elden bırakamayacakları bir kitap.

Yazar: Elena Ferrante

Yayınevi: Everest Yayınları

Çeviren: Eren Yücesan Cendey

Yayım yılı: 2018

Türü: Söyleşi

Syf: 396

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