Tehlikeli hayvanlar ile dost olan insanlar

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Amerika'nın ağır silah verdiği terör örgütü YPG'ye, Türkiye'ye rağmen, Rusya da destek oluyor.

Rahat, şık ve inanılmaz güzel bir eve sahip olmak büyük olasılıkla yetişkin herkesin hayalidir.

Ancak milyoner olduğunuzda sahip olacağınız şeyler

1 Marmaris'teki feci kaza kamerada Muğla'da uçurumdan devrilen midibüsün, kazadan saniyeler önce bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerine ulaşıldı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi Çin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a, son günlerde tartışılan Atatürk'e hakaret meselesi soruldu.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan PYD/PKK ile ABD ilişkilerine dair Çin'de gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

4 Hülya Avşar yatak reklamında oynadı Avşar, bir yatak markasının reklam filminde oynadı. Güzel oyuncu bu reklamdan 1 milyon lira aldı.

5 Microsoft'dan WannaCrypt Virüsü açıklaması Microsoft, tüm kullanıcı ve kurumların dev siber saldırıdan korunmak için yapması gerekenleri anlattı.

6 Cengiz Semercioğlu: Arda kendini kaybediyor Cansel Çördük'le mesajlaşan Arda'ya Cengiz Semercioğlu; "Kasaba giren ciğerci kedisi gibi kendini kaybediyor." dedi.