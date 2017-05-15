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Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Rusya'nın Uğur Dündar'ı Elena Letuchaya gittiği ülkelerdeki otel ve restoranları gezerek puan veriyor.

15.05.2017 - 12:50
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Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Letuçaya, bu yıl tatil yaptığı Antalya'nın Belek ilçesinden fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Ünlü yıldız, Türkiye'ye hayranlığını ifade etmekten de geri kalmadı.

Rusya'nın Uğur Dündar'ı Elena Letuchaya

Leyuçaya, sosyal medya hesabında plajdan çektiği bazı fotoğrafları yayınlayarak, "Uzanıyorum plajda ve hayranım…" ifadeleriyle duygularını paylaştı. Leyuçaya başka bir fotoğrafında ise "Akşam gezisi" diyerek Türkiye tatili izlenimlerini aktardı.

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Letuchaya, geçtiğimiz yıl da Antalya'da bir oteli denetleyerek böcek aramıştı.

Letuchaya Antalya'da

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

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