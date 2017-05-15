Elena Letuchaya bu yıl da Antalya'da

Letuçaya, bu yıl tatil yaptığı Antalya'nın Belek ilçesinden fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Ünlü yıldız, Türkiye'ye hayranlığını ifade etmekten de geri kalmadı.
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Leyuçaya, sosyal medya hesabında plajdan çektiği bazı fotoğrafları yayınlayarak, "Uzanıyorum plajda ve hayranım…" ifadeleriyle duygularını paylaştı. Leyuçaya başka bir fotoğrafında ise "Akşam gezisi" diyerek Türkiye tatili izlenimlerini aktardı.
Letuchaya, geçtiğimiz yıl da Antalya'da bir oteli denetleyerek böcek aramıştı.