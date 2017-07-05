Elif Aksu Meryem Uzerli'nin kankası çıktı

İspanya İbiza'da kokain kullandıktan sonra Suudi sevgilisinin 560 bin dolarlık klasik Ferrari’siyle kaza yapıp aracı hurdaya çeviren Elif Aksu (25) dünyada gündem olmuştu.

KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Elif Aksu sevgilisinin özel uçağıyla kaçarken havaalanında yakalanmış ve kefaletle serbest kalmıştı. Avusturya vatandaşı olan manken Elif Aksu şu sıralarda İstanbul’da.

MERYEM'İN YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI

Yakın arkadaşı olan Meryem Uzerli ile gezip eğleniyor.

İBİZA'DA AKSİYON FİLMİ GİBİ OLAY

Elif Aksu sevgilisinin 500 bin Euro'luk Ferrari'sine atlamış ve gaza basmıştı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden manken, yoldan çıkarak kaza yapmıştı. Sonra da özel jetiyle kaçmaya çalışmıştı. Ancak polis tarafından yakalanarak hem uyuşturucudan hem de ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklanmıştı.