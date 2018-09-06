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Elif Şafak sözlerinin arkasında duramadı

Türkiye'ye müdahale edilmesini isteyen Elif Şafak, gelen tepkiler üzerine yanlış anlaşıldığını demokrasiden yana olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 08:15..
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Elif Şafak sözlerinin arkasında duramadı

Elif Şafak sözlerinin arkasında duramadı

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi için kaleme aldığı yazıda Türkiye'ye nefret kusan Elif Şafak, Batı'nın Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

KİMSE NE DEDİĞİMİ ANLAMADI

Tepkilerin giderek artması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Elif Şafak, demokrasiden yana olduğunu söyledi.

Sözlerinin arkasında duramayan Şafak, "Tepeden/dışarıdan müdahale yanlısı olmadım, olmam da. Hep demokrasiyi savundum. Kimse ne dediğimi anlamadı, çarpıtamazsınız." dedi.

Elif Şafak, Türkiye'ye müdahale edilmesini istedi haberi

Elif Şafak sözlerinin arkasında duramadı

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