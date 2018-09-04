Elif Şafak, Türkiye'ye müdahale edilmesini istedi

Ülkesi Türkiye'ye düşmanlık yaparak Avrupa'da prim yapmaya çalışanlardan biri de Elif Şafak.

Her fırsatta ülkesini yerden yere vurma alçaklığını gösteren Şafak, İngiltere'de yayın yapan The Guardian için kaleme aldığı yazıda da küstah ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'YE MÜDAHALE EDİLSİN"

Seçim dönemlerinde Kandil'in partisi HDP'ye oy isteyen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığıyla ülkesini sürekli kötüleyen Elif Şafak, bu kez haddini aşarak Batı'nın Türkiye'ye müdahele etmesi gerektiğini yazdı.

"Türkiye uzaklaşsa bile Batı, halkın direnmesine yardım etmeli" başlığıyla bir yazı kaleme alan Elif Şafak, Türkiye'deki Batı karşıtlığının yanlış olduğunu söyledi.