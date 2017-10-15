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Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

Yazar Elif Şafak, TED Talks'ta yaptığı konuşmada biseksüel olduğunu açıkladı.

15.10.2017 - 03:47
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Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey kentinde 2 yılda bir düzenlenen konfreransta söz alan Elif Şafak, bugüne kadar biseksüel olduğunu, yani kadınlardan da hoşlandığını, Türkiye'de bunu açıkça konuşacak cesareti bulamadığını belirterek şunları söyledi:

"Tabi ki yazarlar olarak bir her zaman hikayeler kovalarız, ancak aynı zamanda suskunluklar hakkında konuşamadığımız şeyler; siyasi, kültürel tabular ve kendi sessizliğmiz suskunluğumuzla da ilgiliyizdir. Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle açıktan konuşan ve üzerinde etraflıca yazan biri oldum, kadın hakları LGBT hakları.

Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

"BİSEKSÜEL OLDUĞUMU SÖYLEYEMEDİM"

Fakat bu konuşma hakkında düşünceler içinde iken, arkasından gelecek karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım. Fakat birisi hiç kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır"

"ELİF ŞAFAK'INKİ ÇIKARSEKSÜELLİK"

Gazete Habertürk yazarı Oray Eğin, sosyal medya üzerinden eleştirdi:

"Elif Şafak yıllardır bildiğimizi şimdi ilgi çekmek adına açıkladı, şapkadan çıkartacak yeni tavşan bulamayınca buna kaldı. Biseksüelliğini gizlemesinin nedeni Türkiye'ymiş. Bundan bile muhaliflik payesi çıkartacak. Onunki çıkarseksüellik işine gelince değişiyor"

Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

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