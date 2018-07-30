Elimi Bırakma 2'nci bölümüyle reytinlerde ilk sırada

Aile bağlarının önemini, olay örgüsü, karakterleri ve verdiği sosyal mesajlar ile izleyiciye anlatan TRT1 ekranlarının yeni dizisi 'Elimi Bırakma', ilk bölümüyle milyonları hikâyesine ortak etmeyi başarmıştı.

Büyük bir aile hikâyesini anlatırken aynı zamanda Azra ve Cenk'in naif aşk hikâyesi ile bütünleşen dizi, yayınlanan yeni bölümüyle diğer dizilerle arasındaki farkı ortaya koydu.



Azra, Feride Hanım ile karşılaşıyor - Elimi Bırakma 2.Bölüm iZLE



RAKİPLERİNE ŞANS VERMEDİ

Dizinin ilk bölümünde gördüğü ilgi dikkat çekerken, yayınlanan 2. bölümü de reyting listesinde rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Elimi bırakma, dün akşam reyting listelerinde Total AB ve ABC1'de ilk sırada yer alarak izleyiciyle arasında bir bağ kurduğunu göstermiş oldu.

HER PAZAR 20.00'DE TRT1 EKRANLARINDA

Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç ve Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, her pazar 20.00'de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Elimi Bırakma - Cenk'in Hikayesi

Elimi Bırakma - Azra'nın Hikayesi