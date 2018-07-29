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Elimi Bırakma aile bağlarının önemini hatırlatıyor

TRT1 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Elimi Bırakma, son dönemin en çok konuşulan yapımı olma ünvanını elinde bulunduruyor.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 12:19..
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Elimi Bırakma aile bağlarının önemini hatırlatıyor

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştığı Cenk'in hikayesini anlatan "Elimi Bırakma" ilk bölümünde verdiği sosyal mesajlar ile adından sıkça söz ettirdi.

AİLE BAĞLARININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

"İnsanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi” sözü ile hareket ederek, aile bağlarının önemini seyirciye anlatan dizi, henüz ilk bölümüyle milyonları hikâyesine ortak etmeyi de başardı.

Elimi Bırakma aile bağlarının önemini hatırlatıyor

AŞK HİKAYESİ İLE BÜTÜNLEŞİYOR

TRT1 ekranlarında uzun bir aradan sonra yayınlanan büyük bir aile hikâyesini anlatan dizi aynı zamanda Azra ve Cenk'in naif aşk hikâyesi ile bütünleşecek.

Elimi Bırakma-Azra'nın Hikayesi-VİDEO

Elimi Bırakma aile bağlarının önemini hatırlatıyor

İlk tanıtımdan itibaren; "Gün zifir karanlıktan sonra aydınlanır, Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Ve nihayetin de tüm acılara rağmen günün sonunda gelip sığınacağınız bir aileniz varsa tüm bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz." felsefesiyle yola çıkan dizi, Seray Gözler'in canlandırdığı Feride karakteri ile ise 30 yıl önce  birçok evde olan, evladı düştüğünde kaldıran, yanlışa düştüğünde düzelten, torunlarına iyiyi doğruyu gösteren büyük ailelerin bir anlamda vicdanı olan babaanleri, Elimi Bırakma dizisi ve TRT1 ekranları aracılığı ile geri çağırıyor.

Elimi Bırakma-Cenk'in Hikayesi-VİDEO

Yapımcılığını Üs Yapım-Süreyya Önal'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Sadullah Çelen oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme alıyor.

Elimi Bırakma-Bir bavul meselesi-VİDEO

Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç ve Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, her pazar 20.00'de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Elimi Bırakma aile bağlarının önemini hatırlatıyor

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