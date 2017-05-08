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Elinde spiralle doğan bebek hemşirenin oyunu çıktı

Geçtiğimiz günlerde doğan bir bebeğin elinde spiral ile birlikte paylaşılan fotoğrafı yanlış anlamaları beraberinde getirdi.

08.05.2017 - 11:44
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ABD’nin Alabama eyaletinde doğan bir bebeğin elinde annesinin hamile kalmamak için taktırdığı doğum kontrol spirali ile doğduğu yönündeki iddialar dünya basınıyla birlikte Türk basınının da ilgisini çekmişti.

Teyit.Org'un haberiyle ortaya çıkan gerçek aslında şöyleydi:

"İddia ile birlikte paylaşılan fotoğrafta herhangi bir montaj bulunmasa da, spiral ipi bebek doğduktan sonra, hemşire tarafından bebeğe verilmiş."

Kısa sürede virale dönüşen haberin ardından açıklama yapan Anne Lucy Hellein, doktorların hamileliği sırasında spiralin yerini tespit edemedikleri için müdahale edemediklerini belirtti. Bebeğinin spiral ipiyle doğmadığını belirten Hellein, spiralin doğum sırasında plasentada bulunduğunu, ipin bebeğin eline hemşire tarafından verildiğini ardından da bir arkadaşının  fotoğrafı çekerek sosyal medyada paylaştığını söyledi.

ABD'de bir bebek, elinde spiralle doğdu haberi

Elinde spiralle doğan bebek hemşirenin oyunu çıktı

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