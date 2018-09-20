taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2697
Euro
7.38915
Altın
1207.99
Borsa
96226.02
Gram Altın
243.795

Elindeki havai fişekler patladı

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy otobüs terminalinde kardeşini askere uğurlayan Gürkan Altay, havai fişeklerin elinde patlaması sonucu yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA | 20.09.2018 - 15:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Eyüpsultan'da geçtiğimiz Salı günü Alibeyköy Cep Otogarı'nda kardeşini askere uğurlayan Gürkan Altay arkadaşlarıyla birlikte otobüs terminaline geldi.

ELİNDE TUTTUĞU HAVAİ FİŞEKLER PATLADI

Bir süre arkadaşlarıyla eğlenen Altay daha sonra yanında getirdiği havai fişek bataryasını elinde tutarak ateşledi. Peş peşe patlayan havai fişekler bir anda Altay'ın elinde bomba gibi patladı. Ölümden dönen genç adam patlama sonrası elinden ve kolunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Arkadaşları genç adamı hemen en yakın hastaneye kaldırdı.

Elindeki havai fişekler patladı

"BEN YAPTIM ARKADAŞLAR YAPMASIN"

Hastanede tedavi altına alınan Altay'ın elinin yandığı ve sol kulak zarının patladığı öğrenildi. Altay, DHA muhabirine yaptığı açıkmada, "Geçtiğimiz Salı günün tam buradaydık, kardeşim askere gidiyordu. Havai fişek patlatacaktım bende. Elimde atarken bütün fitiller aynı anda yandı daha sonra bomba gibi patladı. Elim dağıldı, sol kulağım duymuyor. Ben yaptım arkadaşlar yapmasın. Bundan sonra elime havai fişek almam. Gördüğüm yerde iki üç mahalle aşağıya inerim" dedi.

Elindeki havai fişekler bomba gibi patladı VİDEO

Elindeki havai fişekler patladı

HAVAİ FİŞEKLARİN PATLAMA ANI CEP TELEFONU KAMERALARINDA

Alibeyköy Cep Otogarı'nda meydana gelen olay anı Altay'ın bir arkadaşının cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Altay ve kardeşi ile arkadaşlarının otobüs terminalinde davul zurna eşliğinde oynadıkları görülüyor. Arkadaşları tezahürat yaparken Altay da elinde bulunan havai fişekleri ateşe veriyor. Peş peşe patlayan havai fişekler Altay'ın elinde bir anda bomba gibi patlıyor. Patlama sesiyle birlikte dumanlar yükselirken Altay'ın arkadaşlarının panikleyerek etrafa kaçıştıkları görülüyor. Bu anlar iki farklı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor.

Elindeki havai fişekler patladı



Elindeki havai fişekler patladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak YEP'i açıkladı

Berat Albayrak YEP'i açıkladı

356
Putin'den Kalaşnikof'un atış poligonuna ziyaret

Putin'den Kalaşnikof'un atış poligonuna ziyaret

66
Hadise ile ablası sosyal medyada kapıştı

Hadise ile ablası sosyal medyada kapıştı

105
Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi

Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi

113
HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

90
2019'da 76 milyar lira tasarruf hedefleniyor

2019'da 76 milyar lira tasarruf hedefleniyor

455
Trump: Benim bir adalet bakanım yok

Trump: Benim bir adalet bakanım yok

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM