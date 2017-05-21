Üzerine pitbul saldıkları sokak köpeğini bıçakladılar

Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi'nde gece geç saatlerde yanlarında gezdikleri pitbull cinsi 2 köpeği bir sokak köpeğinin üzerine saldırtan 3 genç, can havliyle kaçmaya başlayan köpeği takip etti.

KÖPEĞİN ÜZERİNE PİTBULLARINI SALDILAR, BİR DE BIÇAKLADILAR

Kaçan köpeğin arkasından koşan pitbull sahiplerinden birisi sokak köpeğini önce tekmeledi, ardından cebinden çıkardığı bıçakla iki yerinden bıçakladı. Üç genç daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan sokak köpeği, çevredekilerin durumu polise bildirmesinin ardından Muradiye Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Bakımevinde tedavisi yapılan sokak köpeğinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına götürüldüğü belirtildi. Polis gecenin geç saatlerinde yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı.

"KORUMASIZ BİR SOKAK KÖPEĞİNE NİYE SALDIRIYORLAR ANLAMIYORUM"

Sokak köpeğine yapılan saldırının görüntülerini izleyen Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, Muradiye Mahallesi'nde bu tür olayların sık yaşandığını belirterek, "Yaşanan sıkıntıyı yerel yöneticilere iletmemize karşın halen daha bir güvenlik önlemi yok. Korumasız ve savunmasız bir sokak köpeğine neden saldırılıyor anlamıyorum. Ruh sağlığı bozuk, psikopat kişiler hala aramızda dolanıyor. Bunu bir kez daha gördük. Bu kişi bir an önce bulunmalı ve eğer genç iseler hem kendilerine hemde ailelerine gerekli cezai işlem uygulanmalı. Ellerindeki pitbull cinsi köpekler ise alınmalı. Çünkü bugün savunmasız köpeğe saldıran bu köpekler ilerleyen zamanlarda insanlara da saldırabilir." dedi.

"CAYDIRICI CEZALAR YOK"

Dernek Başkanı Erbirliler, kanunların yetersiz kaldığını ifade ederek, "Birçok kere böyle olaylar yaşandı. Failleri bulundu mahkemeye çıkartıldı ve elini kolunu sallayarak dışarı çıktı. Hayvan Hakları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu bu konuda yetersiz. Caydırıcı cezalar yok. Caydırıcı cezalar olmayınca da böyle olaylar yaşanmaya devam edecek. Böyle psikopatlara en ağır cezanın verilmesi lazım." diye konuştu.