Elindeki tiner döküldü yanarak can verdi

Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57. Caddede meydana geldi. İddialara göre, gece 23.00 sıralarında Ahmet Çelik, elindeki tinerin üzerine dökülmesi ve henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alması sonucu yandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Vücudunun tamamı yanan şahıs hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yanan cesedi başta cansız manken zannetti. Ancak yanan şahsa yaklaştıklarında bedenin bir insana ait olduğunu fark ettiklerinde durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler şahsın hayatını kaybettiğini ve cansız bedenin Ahmet Çelik’e (40) ait olduğunu tespit etti. Ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Üzerine dökülen tiner alev aldı VİDEO

