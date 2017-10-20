taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.975
USD
3,6685
EURO
4,3331
ALTIN
151,01
PETR
56,7100

Elindeki uyuşma için hastaneye gitti, kolundan oldu

Antalya'da, elindeki uyuşma için gittiği hastanede yanlış tedavi ile kangren olan kolu kesilen Müjgan Akkuş psikolojik tedavi görüyor.

20.10.2017 - 12:54
  1. Haberler
  2. İç Haber

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde 3 çocuğuyla yaşayan Müjgan Akkuş, yaklaşık 10 ay önce sol elindeki uyuşmadan dolayı hastaneye gitti. Kepez'de hizmet veren özel bir hastaneye giderek muayene olan Akkuş'un, sol koltuk altındaki kemiğin, damara ve kalbe baskı yaptığı gerekçesiyle alınması gerektiği söylendi. Eşi Orhan Akkuş ve çocuklarına konuyu anlatan Müjgan Akkuş, ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyata alınan Akkuş'un tedavi masrafları için ise hastaneye 2 bin lira ödendi.

Elindeki uyuşma için hastaneye gitti, kolundan oldu

"BİZ BAŞARAMADIK, ALIN GÖTÜRÜN HASTANIZI"

Ameliyatın ardından Müjgan Akkuş, kolunda ağrıların arttığını ve elinde morarma olduğunu fark etti. Eşinin durumunu doktora ileten Orhan Akkuş'a, iddiaya göre, tedaviyi yapan Doç. Dr. C.Ö., "Ağabey bu el kangren oldu, kesilmesi lazım. Biz bu işi başaramadık, alın götürün hastanızı." dedi.

Ailenin itirazları ve şikayeti üzerine hastane yönetimi tedavi için yatırılan 2 bin liralık tutarın bir kısmını elden iade edip, hastayı taburcu etti. Aile kendi imkanlarıyla başka özel hastaneye gitti. Eli tamamen moraran Müjgan Akkuş'un kolu, dirsek altından kesildi. Tedavinin ardından taburcu edilen Akkuş ve eşi, ilk gittikleri hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Elindeki uyuşma için hastaneye gitti, kolundan oldu


"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Elindeki uyuşmadan dolayı gittiği hastanede hayatının şokunu yaşayarak çıktığını belirten Müjgan Akkuş, tedavinin ardından çok sıkıntı çektiğini söyledi. Psikolojisinin çok kötü olduğunu belirten Akkuş, "Hayatımda her şey değişti. İş göremez oldum, dışarı çıkamıyorum. Psikolojik tedavi görüyorum. Mağdurum. Dava açtık sonucunu bekliyoruz." dedi.
Ailenin avukatı Alperen Erol ise dava sürecinin devam ettiğini söyledi.

Elindeki uyuşma için hastaneye gitti, kolundan oldu

İlginizi Çekebilir
Giresun'da hamsinin kilosu 5 liraya düştü
Giresun'da balıkçıların ağlarına daha fazla takılmaya başlayan palamudun tanesi 2 liraya, hamsinin kilogram fiyatı ise 5 liraya geriledi.
Cumhurbaşkanlığı korumalarına yeni yerli silah
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Milli Piyade Tüfeği ailesinden MPT-55 Tüfeği'ni kullanmaya başladı.
Yunanistan’da ihbar edilen DEAŞ'lı yakalandı
Yunanistan’daki DEAŞ mensubu olduğu ihbar edilen bir şüpheli sığınmacı Dedeağaç'ta gözaltına alındı.
Ünlülerin korkulu rüyası hackerlara operasyon
Oyuncu Tamer Karadağlı, emniyete giderek ünlülerin sosyal medya hesaplarını çalan şüphelileri yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

517
Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

89
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

147
Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

46
Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

101
Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi

Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi

49
Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı

Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM