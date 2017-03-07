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’Elinin hamuruyla’ 9 yıldır kamyon tamir ediyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde Fethiye Köse isimli kadın 9 yıldır kamyon damperi tamiri yapıyor.

07.03.2017 - 11:51
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Eşi İbrahim Köse ile birlikte her sabah iş yerini açarak gün boyunca kamyon damperi tamir eden Fethiye Köse (51), iş yerinin çay ve temizlik işlerinden muhasebesine kadar da bir çok işi tek başına yapıyor. Kamyon damperi tamiri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde araçlarını tamir ettirmeye gelenler karşılarında Fethiye Usta’yı gördüklerinde önce şaşırıyor, ardından da takdirle karşılıyor.

’Elinin hamuruyla’ 9 yıldır kamyon tamir ediyor
Bandırma Sanayisi’nin tek kadın ustası Fethiye Köse, 9 yıldır bu mesleğin içinde. Tamir ustası eşinin atölyesine gide gele tamir işlerini öğrendiğini ve 9 yıldır eşi ile birlikte çalıştırdığı iş yerinde kamyon tamir ettiklerini anlatan Fethiye Köse, "Sürekli bu işi yapıyoruz. Kaynak ve piston üzerine çalışıyoruz. Eşime sürekli yardımcı oluyorum. İki çocuk annesiyim. Bir erkek biri kız. Oğlum zaten yanımızda ailece çalışıyoruz. Anneleri ile gurur duyuyorlar. Kamyon damperleri ve kaynak işi yaparız. Spiral taşı kullanıyorum. Sürekli dükkandayız. Evde duramadığım ve canım sıkıldığı için bu işin içindeyim. Benim için zor bir iş değil, gelen müşteriler memnun. Sürekli çaylarını yaparım. Tamir işleri yaparım. Eşime gerektiği zaman bütün malzemelerini ben götürürüm." dedi.

’Elinin hamuruyla’ 9 yıldır kamyon tamir ediyor

’Elinin hamuruyla’ 9 yıldır kamyon tamir ediyor

’Elinin hamuruyla’ 9 yıldır kamyon tamir ediyor

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