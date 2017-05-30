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Eliz Sakuçoğlu yasağı deldi

Güzel stil danışmanı, yasakları delip ABD’deki Havasu Şelaleleri’nde adrenaline doydu.

30.05.2017 - 09:44
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Stilinin yanı sıra sosyal yaşantısıyla da kendine has tarzını gözler önüne seren Eliz Sakuçoğlu, bu kez hem farkını hem de cesaretini konuşturdu... Bu yaz Beran Benan'le nikah masasına oturacak olan güzel stil danışmanı, kız arkadaşlarıyla birlikte gittiği ABD'de benzersiz bir yolculuğa çıktı.

ŞELALEDEN ATLADI

Arizona'daki Büyük Kanyon'da macera dolu bir gezintiye start veren ünlü stil danışmanı, Havasu Şelaleri'ni görebilmek için canını tehlikeye attı. Öyle ki; Havasupai Kabilesi'nden özel izin alınarak gidilebilen şelaleye ulaşım 42 kilometrelik yürüyüşle gerçekleştirildiğinden ve pek çok kişi dönüş yolunda kanyonda mahsur kalıp öldüğünden günübirlik geziler yasaklanmış durumda… Buna rağmen gözünü karartıp arkadaşlarıyla yola çıkan Sakuçoğlu, 21 kilometrelik tehlikeli yürüyüş sonrası amacına ulaştı. Cennet gibi bir manzarayla karşılaşan Eliz Sakuçoğlu, yorgunluğunu ise kendisini şelalenin buz gibi sularına bırakarak attı.

Eliz Sakuçoğlu yasağı deldi

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