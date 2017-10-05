taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.300
USD
3,5734
EURO
4,1926
ALTIN
146,44
PETR
56,2800

Eliz Sakuçoğlu'ndan üstsüz poz

Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından Eliz Sakuçoğlu, yine iddialı bir paylaşımda bulundu.

05.10.2017 - 11:42
  1. Haberler
  2. Magazin

Üstsüz fotoğrafını sayfasında paylaşan Eliz Sakuçoğlu altına "Ruhunu serbest bırak" notunu düştü.

Eliz Sakuçoğlu yorum yağan fotoğrafının ardından bir de mesaj yayınladı;

"ÖZGÜR RUHLU KADININ POZU"

"Her gün bana onlarca mesaj geliyor. fit vücudum, karın, bacak ve sırt kaslarımla ilgili tonlarca soru soruyorsunuz. Beğenilerinizi dile getiriyorsunuz. Fitness hocaları yazıyor bana '10 kadından 7'si sizin gibi olmak istiyor' diye... Ne mutlu bana! Çok şükür algılarında değişimin ve farkındalığın başladığı ve hızla büyüdüğü bir döneme girdik artık. Senelerdir sağlıklı beslenmenin ve fitness'ın ne kadar önemli olduğunu dile getiriyorum... Üstüne üstelik kısa bir sürede kilo alıp tekrardan olabileceğim en mükemmel halime yeniden ulaşmış bir kadınım... Bu poz sadece kendine verdiği sözü tutan, kendiyle son derece barışık, kalıplara sığdırılmayı reddeden mutlu ve özgür ruhlu bir kadının pozu... Vesselam"

Eliz Sakuçoğlu'ndan üstsüz poz

İlginizi Çekebilir
Murat Dalkılıç İdil Fırat'la eğlendi
Merve Boluğur'dan geçen ay boşanan popçu Murat Dalkılıç önceki akşam Levent'teki bir gece kulübünde sahne aldı.
Hikmet Karaman ile eşi Selin Özhancı İstanbul'da
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önceki gün eşi Selin Özhancı ile Nişantaşı’nda görüntülendi.
Aras Bulut İynemli'nin şaşırtan uçak yolculuğu
Genç oyuncu Aras Bulut İynemli, önceki gün İstanbul-Paris uçağında rahatlığıyla herkesi şaşırttı.
Oğulcan Engin'den kavga açıklaması
Gittiği kulüpte kavga ettiği iddialarına Oğulcan Engin'den açıklama geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

451
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

126
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

120
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

189
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

273
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

116
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM