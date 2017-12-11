Elma çalan İsrailli komutan açığa alındı

İsrailli komutanın, askerlerle halk arasındaki çatışmalardan kaçan Filistinli esnafın terk ettiği tezgahtan kendisi ve arkadaşları için elma çalma anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine İsrail ordusu, elma çalan askerini açığa aldı.

İsrail askeri Filistinli tüccarın elmalarını çaldı- ViDEO

ELMA ÇALMAYA DİSİPLİN CEZASI, ORANTISIZ GÜÇ KULLANMAYA CEZA YOK

İsrail ordusu, komutanın hırsızlık yaptığını doğrulayarak, "Bu davranış, İsrail ordusundaki bir asker veya komutandan beklediğimiz bir davranış değil. (Elma çalan) Komutan açığa alındı ve disiplin cezasına çarptırılacak." açıklaması yaptı.

Komutanın kimliği açıklanmazken ​'Givati' isimli tugayda görev yaptığı öğrenildi.

Hırsızlık olayı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından çıkan olaylar sırasında gerçekleşti.