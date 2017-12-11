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Elma çalan İsrailli komutan açığa alındı

Batı Şeria'nın El Halil şehrinde İsrailli bölük komutanının, sokaktaki Filistinlilere ait meyve tezgahından elma çalma anının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 14:17..
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İsrailli komutanın, askerlerle halk arasındaki çatışmalardan kaçan Filistinli esnafın terk ettiği tezgahtan kendisi ve arkadaşları için elma çalma anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine İsrail ordusu, elma çalan askerini açığa aldı.

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İsrail ordusu, komutanın hırsızlık yaptığını doğrulayarak, "Bu davranış, İsrail ordusundaki bir asker veya komutandan beklediğimiz bir davranış değil. (Elma çalan) Komutan açığa alındı ve disiplin cezasına çarptırılacak." açıklaması yaptı.

Elma çalan İsrailli komutan açığa alındı

Komutanın kimliği açıklanmazken ​'Givati' isimli tugayda görev yaptığı öğrenildi.

Hırsızlık olayı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından çıkan olaylar sırasında gerçekleşti.

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