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Elma Kaya Şelalesi görenleri cezbediyor

Ordu’nun Kabadüz'de bulunan Elma Kaya Şelalesi doğal güzelliği ve alabalıklarıyla görenleri büyülüyor.

İHA | 20.05.2018 - 08:39..
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Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Elma Kaya Şelalesi güzelliğiyle görenleri cezbediyor.

Kabadüz ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Çambaşı Yaylası’nın hemen altında yer alan Gölardı Ormanları içinde bulunan Elma Kaya Şelalesi 20 metreden dökülen sularıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

ALABALIKLAR BULUNUYOR

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta Görardı Ormanları içindeki şelalede kırmızı benekli alabalıklar bulunuyor.

Elma Kaya Şelalesi görenleri cezbediyor

Şelale, yemyeşil bitki örtüsüyle derin Gölardı Ormanları içinde 20 metreden dökülerek bambaşka bir güzellik oluşturuyor.

Şelalenin eşsiz manzarasında fotoğraf çekmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, doyumsuz tabiatın tadını çıkartıyor.

Elma Kaya Şelalesi görenleri cezbediyor

Elma Kaya Şelalesi görenleri cezbediyor

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