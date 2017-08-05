Elmalı'da şiddetli yağış sele neden oldu

Elmalı'ya bağlı Yalnızdam, Eskihisar ve Kışla mahallelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Saat 12.30 sıralarında başlayan yağış yaklaşık 1 saat sürdü. Yağış bölgede sele neden olurken, sel suları sebze ve meyve ekili tarım arazileriyle sera alanlarına doldu.

Elmalı ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi'ne bağlı Seki Mahallesi arasındaki yol sel sularının getirdiği molozlar nedeniyle kapandı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgeye Elmalı Belediyesi'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, olay yerine gitti. Vatandaşa 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunurken, gereken çalışmanın yapılacağını söyledi. Belediye ekipleri yol açma çalışmaları yaparken, Başkan Ümit Öztekin de ekipleri koordine etti.



















