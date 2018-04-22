Elmas: 2018'de yabancıya konut satışında rekor kırılacak

Türk ekonomisinin en büyük lokomotiflerinin başında gelen inşaat sektörünün durumu ile ilgili Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas değerlendirmelerde bulundu ve sektörle ilgili rakamları paylaştı.

"VATANDAŞ KONUT ALMAKTAN VAZGEÇMİYOR"

Elmas, "Türkiye genelinde Mart ayında 110 bin 905 adet konut satışı gerçekleşti. Mart ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalış yaşandı. Açıklanan rakamlar geçen yıla göre düşük kalsa da satışların 110 bin eşiğini geçmesi gayrimenkul sektörü açısından memnuniyet verici. Bu göreceli düşüşte 2017 yılı Mart ayındaki satışların 130 bin gibi rekor bir rakama ulaşması etkili oldu. Bu senenin mart ayında geçtiğimiz Şubat ayına göre ise yüzde 15 düzeyinde bir artış olduğunu gözlemliyor ve vatandaşlarımızın yüksek faiz ve konjoktürel gelişmelere rağmen konuttan vazgeçmediğini görüyoruz. Konut üreticilerinin yaptığı faizsiz kampanyalar ve peşin alımlardaki ciddi indirim oranlarının vatandaşlarımız tarafından ciddi kabul görüyor olması sektörün geleceği açısından da çok önemli." diye konuştu.

“FAİZLER DÜŞERSE, KONUT SATIŞLARI CİDDİ ORANDA ARTACAK”

İpotekli satışlara da değinen Elmas, "İpotekli satışlara baktığımızda da 32 bin 786 konut satışı ile 2017 yılının Mart ayına göre yüzde 35 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. Konut kredisi faiz oranlarının son 8 buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşmasından hem konut geliştiricileri olarak bizler hem de vatandaş şikâyetçi. Faiz oranlarının, konut alıcılarının alım gücünü zorlamayacak seviyeye inmesi, konut kredisi kullanımını yeniden artıracaktır." ifadelerini kullandı.

“2018 YILINDA DA YABANCIYA SATIŞTA REKOR KIRILACAK”

Yabancılara konut satışına da değinen Elmas, "Yabancıya konut satışında yukarıya doğru ivme artarak devam ediyor. 2017 yılının Mart ayına göre yüzde 16 oranında artış ile 1.827 adet konut satışı gerçekleşti. Açıklanan bu rakamlar gayrimenkul sektörünü memnun ettiği gibi ülkemize de ciddi bir döviz girdisi sağlıyor. Türkiye’ye olan ilginin giderek artmasıyla 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz yabancıya rekor seviyede konut satışı 2018’de de rekor seviyede olacaktır. Bu satışlar, yabancıların Türkiye’yi yeni yatırım merkezi olarak gördüğünü ve ülke ekonomimize güvendiğini göstermektedir. Eximbank imkânlarından sektörün faydalanması yabancıya yönelik satışları daha da destekleyecektir." dedi.

“2018’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ OLMAYI SÜRDÜRECEK”

Ayrıca Elmas, "24 Haziran’da erken seçim kararının alınmasıyla birlikte geleceğe yönelik belirsizliğin ortadan kalkması gayrimenkul sektörüne ciddi kazanımlar sağlayacaktır. Türkiye ekonomisinin büyümesinde sektör olarak öncü olan gayrimenkul sektörü hükümetimizin alacağı teşvikler ve önlemlerle Türkiye’nin büyüme dinamosu olmayı sürdürecektir. Gayrimenkul sektörü olarak kazandığımız her kuruş ile yatırım yapmayı, istihdama katkı sağlamayı ülkemize borcumuz olarak görmekteyiz. 2018 yılında da dev yatırımlarla ekonomiyi geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz." dedi.