Elmas: Gayrimenkul sektörü ekonomiyi omuzluyor

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas son yıllarda gayrimenkul sektörünün ekonomiyi omuzlayan sektör olduğunu söyledi.

Gayrimenkul sektörünün ekonomideki önemine dikkat çeken Elmas, "Sektör ile ekonomik büyümenin ilişkisine baktığımızda son 5 yılda ekonomik büyümeye paralel sektörün de her yıl artarak büyüdüğünü gözlemliyoruz. Bu oran Türkiye ekonomik büyümesinin her yıl yaklaşık iki katı olarak gerçekleşiyor. Gayrimenkul sektörünün ilerleyişini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğine inanıyoruz. Ekonomimiz için katma değer oluşturan gayrimenkul sektörü, 250'den fazla alt sektörü besleyerek birçok sektörü harekete geçiriyor. Demir, çelik, kimya, çimento, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi birçok sanayiye inşaat sektörü can suyu oluyor." dedi.

ANADOLU ŞEHİRLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Artan nüfus ve gelir ile birlikte nitelikli konut ihtiyacı İstanbul gibi metropollerin yanı sıra Anadolu şehirlerinde de arttığını ve bu illerde pazarın giderek büyüdüğünü belirten Elmas, "Kentsel dönüşüm ve yeni pazarlardaki büyük ölçekli kamu yatırımları da sektörün büyümesine katkı sağlıyor. Sur Yapı olarak biz de üzerimize düşeni yapıyor, sektörümüzün ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 30 binin üzerinde kişiyi ev sahibi yaptık. Konut üretimimizin yam sıra alışveriş merkezlerimiz ile perakende sektöründeki ilerleyişimizi de sürdürüyoruz. Öte yandan devam eden enerji projelerimiz de bulunuyor." dedi.

14 PROJE SATIŞTA

2017'yi verimlilik yılı ilan ettiklerini belirten Altan Elmas, Tempo City, Excellence Koşuyolu, Semt Bahçekent, Yeşilmavi ve Topkapı Evleri projelerini lanse ettiklerini söyledi. 11 farklı lokasyonda 14 farklı projede satışların sürdüğünü belirten Elmas, "Ayrıca 2023 hedeflerimiz kapsamındaki Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini Antalya'da üstlendik. Şuanda Antalya'da ön talep toplama sürecimiz devam ediyor. 1 milyon 300 bin metrekare alan büyüklüğüne sahip projede 19 bin konutun yanı sıra kültürel alanlar, dev şehir parkı, sağlık tesis alanları, eğitim alanları, ofisler ve ticari alanlar yer alacak. Geri dönüşüm metoduyla inşa edilecek proje şimdiye kadar Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyon, Isparta, Balıkesir'in de aralarında bulunduğu toplam 24 ilden yoğun talep aldık." diye konuştu.

AVM'LERİ DÖRTLEDİ

PERAKENDE sektöründe büyümeyi sürdürdüklerini belirten Altan Elmas, "Axis Kağıthane, Metrogarden, Axis İstanbul alışveriş merkezlerine geçtiğimiz günlerde Bursa Marka AVM'yi de ekledik. Bu yıl konut teslimlerimize de devam' edeceğiz. Bursa Nilüfer'de yer alan Marka projemizde rezidansları Ağustos ayında teslim edeceğiz. Sultanbeyii'de bulunan İlkbahar projesini ve Güneşli'de yer alan Mirage Rezidans projesinin de teslimlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sur Enerji olarak ise Mersin Silifke'de bulunan RES projemizi de yakın zamanda devreye almayı planlıyoruz." dedi.