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Elmas: HES ve RES’leri satabiliriz

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 32 MW’ı işletmede 100 MW’lik rüzgar ve hidroelektrik santrali portföylerini ileriki yıllarda satabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 17:48..
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye'nin önemli gayrimenkul şirketlerinden Sur Yapı, enerji yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Elmas: HES ve RES’leri satabiliriz

"2020'YE KADAR TAMAMLAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Bloomberg BusinessWeek’ten Mehmet Erdoğan Elgin’le bir röportaj yaptı. Röportajda Elmas, enerji yatırımlarına da değindi.

Rüzgar ve hidroelektrik santrallerinden oluşan ve 32 megavat’lık (MW) kısmı işletmede toplam 100 megavat (MW) büyüklüğünde lisansları bulunduğunu aktaran Elmas, “Diğerlerinin de inşası devam ediyor ve 2020’ye kadar tamamlamayı planlıyoruz.” dedi.

"FAYDALI İŞ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ"

Enerjide hırslı ve çok büyük bir oyuncu olma peşinde olmadıklarını kaydeden Elmas, “Memleketin cari açık sorununu ortadan kaldırmasına destek vermek, faydalı bir iş yapmak için buradayız.” diye konuştu.

Elmas: HES ve RES’leri satabiliriz

"BİR BAŞKA SEÇENEK HALKA ARZ OLABİLİR"

Ayrıca Elmas'a Sur Yapı'nın elektrik üretim portföyünü satıp satmamayı düşünüp düşünmediği soruldu. Elmas ise, “Evet olabilir. O da bir seçenek. Bir başka seçenek de halka arz olabilir. Belki bunu bütün projeler tamamlanmadan da yapabiliriz. Halihazırda 32 MW büyüklüğün bir finansal gücü var. Devam eden işler de var. Böyle bir halka arz da olabilir. Gayrimenkul tarafında dört-beş yıl önce böyle bir girişim düşündük ama olmamıştı.” ifadelerini kullandı.

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