‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ adı altında başlatılan konut kampanyası hızlı başlayarak hem yatırımcıların, hem de proje sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Konut kampanyasına ilginin yoğun olduğu ise tüm yetkililer tarafından vurgulanıyor. Konuyla ilgili bir mülakat veren KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, kampanya detaylarına değindi.

SATIŞ OFİSLERİ DOLDU

Elmas, "Toplantının hemen ardından satış ofislerimiz dolmaya başladı. Telefonlar kitlendi. Biz o gün hemen satış yapmaya başladık. O günden itibaren de artan bir tempoyla ilgi, alaka arttı, satışlar devam etti. " diye konuştu.

Elmas kampanyanın iyi olduğunu da ifade ederek, "İnsanlar verilen vaadin büyüklüğünün farkında. Fırsatın büyüklüğünün de farkında. Çünkü son 5- 6 ayda böyle herkesin hissetiği bir ekonomik dalgalanma var. Böyle bir durumda insanlar konutta kampanyaları da kontrol etmeye başladı. Değerlendiriyorlar da. " ifadelerini kullandı.

Altan Elmas: Kampanyayla kira öder gibi ev sahibi olunabilir VİDEO

4 GÜNDE SUR YAPI'DAN 50 MİLYON LİRALIK CİRO

Kampanyayı bu sefer kamu bankalarının değil firmaların bizzat finanse ettiğini dile getiren Elmas, "İlgi geçen seneden çok daha yüksek. Bizim satışımız 4 gün olmasına rağmen 50 milyon lirayı geçti. Bunun içinde dükkan var, ofis var, yani burada fiyatı 4 milyona varan yerler de var, 250 bin liralık daireler de var. 70 tane de birim sattık. Yani 70 birimden 50 milyonluk ciro elde etmiş olduk. Bugün de satış ofislerimiz doluyor." dedi.

KAMPANYA DETAYLARI

Bu kampanyanın uygun fiyatlı evler için daha uygun olduğunu da sözlerine ekleyen Elmas, "Örnek olarak 300 bin liralık bir eve yüzde 10'luk bir indirim uygulanıyor. Alıcı bu evi 270 bin liraya alıyor aslında. Bu evin yüzde 10 nakit, yani 27 bin lirasını peşin ödüyor. İki tane de yüzde 15'lik ara ödemeler bulunuyor. Toplam 40'ar bin lira civarında yapıyor onlar. Geri kalan yüzde 40'lık kısmı da taksitlendirmiş oluyoruz. 2 yıl kadar. Geriye kalan yüzde 60'lık kısmını da yüzde 0,98'lik bir vade farkı uygulayarak toplamda 120 ay taksitle bölmüş oluyoruz. Toplam maliyet 385 bin liraya geliyor. Aylık taksit ise 2300 lira yapıyor." dedi. Bu kredi ise bankadan alındığında 537 bin lira oluyor.

"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA MODELİ"

Altan Elmas, bu kampanya sayesinde kira öder gibi ev sahibi olunabileceğini açıkladı.