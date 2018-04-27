Elmas: Konut alanlar hep kazandı

Ekonominin lokomotifi olarak görülen gayrimenkul sektörü, hareketliliğini tüm hızıyla sürdürüyor. Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KONUT ALANLAR HEP KAZANDI"

Sektörde yapılan kampanyalarla canlılığın daha da arttığını dile getiren Elmas, “Bölgesel bazı problemleri tüm sektöre mal etmek doğru değil. Balon söylemi 10 yıldır hiç bitmedi. Bu söylemlerden etkilenenler kaybetti. Ancak konut alanlar hep kazandı.” diye konuştu.

"İSTANBUL'A YAPILAN YATIRIM BOŞA GİTMEZ"

Sektörün hiç bir zaman cazibesini yitirmeyeceğini ifade eden Elmas, “Özellikle İstanbul, marka değeri giderek yükselen bir marka kent. İstanbul’a yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez. Dünyanın her yerinden insanlar İstanbul’dan konut satın alıyor.” dedi.

"BAZI İLLERDE KONUT PİYASASI ÇOK CANLI"

Ayrıca Elmas, sektörün cazibesinin devam ettiğini de belirterek, “Nüfus artışları ve köyden kentlere göç başka bir evreye geçti. Artık bölgesel merkezler oluşuyor. Göç, İstanbul’dan çok bu merkezlere oluyor. Ankara ve İzmir hala göç alıyor ancak asıl göçü Antalya, Bursa Urfa, Samsun, Gaziantep gibi illerimiz alıyor. Bu illere küçük illerden de göç devam ediyor. Nüfusu l milyonu geçen illerimiz çevre illerden de göç alıyor. Konut piyasası bu illerimizde çok canlı.” ifadelerini kullandı.