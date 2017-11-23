Elmas: Konut satışları geçen yıla göre arttı

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas 2017’nin ilk 10 ayı toplamında Türkiye'de 1 milyon 153 bin 610 konut satışı gerçekleştirilerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 oranında sağlandığını söyledi.

87 BİN KONUT SATILDI

Elmas, "Geçen yıla göre 87 bin 525 daha fazla satıldı. Türkiye genelinde ise bu yılın Ekim ayında 122 bin 882 konut satışı gerçekleşti. Ancak 2016 yılının Ekim ayına göre ayına göre yüzde 5,7 azalış yaşandı" dedi.

"YABANCIYA KONUT SATIŞI ARTACAK"

Yabancıya konut satışlarının da düzenli bir biçimde arttığınının gözlemlendiğini ifade eden Elmas konut satışlarıyla ilgili rakamlar konusunda, "Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 oranında artış ile 2 bin 677 konutun yabancı yatırımcıya satışı gerçekleştirildi. Yabancıya konut satışında ilk 10 ay rakamlarının toplamına baktığımızda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artış ile 17 bin 918 konut satışı yapıldı. Yılın son 2 ayında da yabancıya satışın artarak süreceğini düşünüyoruz. Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının genişleyerek devam ettiğinin en önemli göstergesidir. Sektörün Exim Bank imkanlarından faydalanmasının önü açıldığı takdirde yabancıya konut satışı daha da artarak yıllık 10 milyar dolara ulaşacak."

"KONUT KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞMESİ SEKTÖRE İVME KAZANDIRIR"

İpotekli satışlar incelendiğinde ise 401 bin 820 konut satışı ile geçen yılın ilk 10 ayının toplamına göre yüzde 14,3 oranında artış yaşandığını kaydeden KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas "Geçen yılın Ekim ayına göre ise bir miktar düşüş konut kredisi faizlerindeki yükselmenin sonucu ortaya çıkmıştı. Buna mukabil peşin veya senetli vadeli konutun satışı az da olsa artış gösterdi. Aylık yüzde 1 kredi oranının son 5 yılın psikolojik üst sınırı olduğu görülüyor. Konut kredisi oranlarının düşmesi durumunda ipotekli satışların daha da artması mümkün olacak. Konut kredilerinin psikolojik sınır olan yüzde 1 ve altında olması gerektiği düşüncesindeyiz" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDEMİZ"

Kentsel dönüşüm için çıkarılacak KHK ve düzenlemelerle, konut üreticilerinin ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini ülkemiz gerçekleri adına çok olumlu bulduğunu belirten Elmas bu sayede ülkemizdeki riskli binaların dönüşümünün ivme kazanacağın ve sektörde artan bir grafikle büyümeye devam edileceğini kaydetti.