Altan Elmas: Peşin ve kredili alımlarda indirim kararı aldık

Türkiye'de ekonominin lokomotifi olarak görülen gayrimenkul sektöründe kampanyalar dur durak bilmiyor. Konut alıcısının yüzünü güldüren faiz kampanyasınını ardından peşin ve kredili alımlarla ilgili de bir çalışma başlatıldı.

"KAMPANYA 15 HAZİRAN'A KADAR GEÇERLİ"

Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas bugün konuyla ilgili bir açıklama daha yaparak yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Elmas, "Peşin ve kredili alımlarda yüzde 20 indirim kararı aldık. 15 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere kampanya başlatıyoruz." şeklinde konuşarak alıcılar müjdeyi verdi.

YÜZDE 5 PEŞİNAT

Elmas ayrıca bu kampanyaya 41 firmanın katılacağını belirtti. Bunun yanı sıra peşinatın yüzde 5 seviyesine çekildiğinin altını çizen Elmas, fiyatların bir aylık sürede artırılmayacağını ifade etti.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

KONUTDER, İNDER ve GYODER üyesi inşaat firmaları ise ortak açıklamalarını yayınladı. Kamudan gelen KDV ve tapu harcı indirimi sonrası geçtiğimiz günlerde konut kredi faizi de yüzde 0,98’e çekilmişti.

YÜZDE 5 PEŞİNAT-120 AY VADE

Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini yüzde 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek.