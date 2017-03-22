Elmas: Türkiye'de gayrimenkul 20 yıl daha kazandırır

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konutun son 10 yıldır her şeyden daha çok para kazandırdığını belirterek, "Türkiye'nin dinamiklerine bakılırsa gayrimenkul 20 yıl daha kazandırır." dedi.

Elmas, Bursa'da 373 daire ve büyük bir AVM'den oluşan projeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek, AVM açılışını 27 Nisan'da, konut teslimlerini ise ağustos ayında yapmayı planladıklarını anlattı.

"PROJEYİ 8 YILDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Sur Yapı olarak bundan sonraki en önemli projelerinin Antalya'da Kepez-Santral Bölgesindeki Kentsel Dönüşüm Projesi olacağını kaydeden Elmas, "Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra en çok vaktimizi alacak ve bize heyecan verecek olan proje olacak. Zaten uzun zamandır çalışmalarını Antalya Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü bir proje. Üzerinde çok sayıda hak sahibi var. Hak sahiplerinin büyük kısmı taşındı. Evler yıkıldı, arazi büyük oranda temiz hale geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi projeleri olgunlaştırdı. Bundan sonra biz de proje safhasının içine gireceğiz. Toplamda yaklaşık 15 bin konut olacak. İçerisinde o konutlara hitap eden camiler, okullar, kültürel alanlar, ticari alanlar ve ofisler ile belki teknokent de olabilir. Gerçek bir kentsel dönüşüm projesi... Üzerinde var olan gecekondular yıkıldı. Yaklaşık bin 100 dönümlük bir araziyi yapmış olacağız. Aslında tam bir kent planlaması. 5 bin konut, hak sahipleri ve belediyenin paylarından oluşuyor. Geriye kalan konutlar bize kalıyor. Projeyi yaklaşık 8 yılda bitirmeyi hedefliyoruz."

"6 PROJENİN 4'ÜNÜ TAMAMLADIK"

Türkiye'nin genel anlamda önünün açık olduğunu, geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Elmas, "Bunun altını birçok şeyle doldurabiliriz. 3 ay, 6 ay ya da 1 sene sonra ne olur gibi bir endişem yok. Sur Yapı olarak kendimize 2016 yılında 6 proje hedefi koymuştuk, 4'ünü tamamladık, 2'sini 15 Temmuz'dan sonra gerçekleştirmiştik. O günün o karanlık ortamında bile biz bu iki projeyi satışa sunma cesaretini gösterdik, inşaatına da başladık. Bugüne geldiğimiz zaman hiç de pişman değiliz. Şu anda 12 projemiz kampanya dahilinde satışta. Daha fazla gayret etmeliyiz, daha sabırlı ve proaktif olmalıyız.

"TÜRKİYE'DE FAYDA SAĞLAYACAK BİR KAMPANYA BAŞLATTIK"

Altan ayrıca, "Döneme uygun çözümler üretmeliyiz. Bu çerçevede de Ağustos 2016'da sektör olarak belki de ilk defa bütün Türkiye'de fayda sağlayacak bir kampanya başlattık. 15 Temmuz hain darbe girişiminden 15 gün sonra bile bu kampanyayı yapma cesaretini gösterdik. Bütün Türkiye'de algılandı, çok da iyi oldu. Ağustos, eylül, ekim hatta kasım ayının sonuna kadar da son derece iyi bir satış grafiğiyle hem Türkiye ekonomisini hem de gayrimenkul sektörünü taşımış olduk. Hem büyük yatırımcıların psikolojisini pozitife çevirecek bir adım attık hem de daha küçük ölçekli yatırım yapanların yatırımlarına devam etmesini sağlayacak bir motivasyon getirecek ortamı sağlamış olduk."

1 MİLYAR CİRO HEDEFİ

Elmas, 2017 yılının ilk iki buçuk ayında 210 milyon lira ciro yaparak, 288 daire sattıklarını belirterek, "Bizim bu yıl 1 milyar lira ciro hedefimiz var. 2016 yılında 650 milyon lira ciro yapmıştık. Yaklaşık yüzde 55 büyüme hedefimiz var. Ciromuz yılın ilk çeyreğinde 250 milyon lirayı bulur diye tahmin ediyoruz." dedi.

KONUT FİYATLARI MART AYINDA ARTABİLİR

Mart ayından sonra konut fiyatlarında artış yaşanabileceğine işaret eden Elmas, "Talep çoksa arz da bir miktar kısıtlıysa fiyat çok artar ama talep yüksek arz da yüksek ise yani talebi karşılamaya yönelik bir arz varsa o zaman fiyatlar daha az yükselir." bilgisini verdi.