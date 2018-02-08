ELN Kolombiya'yı silahlı grevle tehdit etti

Çift taraflı ateşkesin 9 Ocak'ta sona ermesiyle yeniden saldırılara başlayan ve hükümetin barış görüşmelerine devam etmeme kararı aldığı ELN, sosyal paylaşım hesabından, tüm ülkede silahlı eylem tehdidinde bulundu.

ULAŞIM YOLLARINDAN UZAK DURUN UYARISI

Bildiride, örgütün tüm birimlerinin 10 - 13 Şubat döneminde Kolombiya topraklarında "silahlı grev" olarak adlandırdıkları eylemler için hazır olduğu belirtilirken, yolcu ve taşımacılardan, "nehir, deniz, kara ve havayolları"ndan uzak durmaları istendi.

Ülke basınındaki haberlere göre ise hükümetin örgütle tıkanan diyaloğun yeniden sağlanması için yetkilendirdiği Senatör Ivan Cepeda, ELN'nin çağrısını reddetti ve bu tür eylemlerin işleri daha da zorlaştıracağını belirtti.