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Elon Musk: Bir çalışanımız Tesla'yı sabote etti

Tesla CEO'su Elon Musk, adını vermediği bir çalışanını, şirketi ciddi ve yıkıcı şekilde sabote etmekle suçladı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 06:04..
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Elon Musk, personele gönderdiği elektronik postada söz konusu şirket çalışanının elektrikli araçların işletim sistemi yazılımında değişiklik yaptığını ve üçüncü taraflara gizli veriler gönderdiğini belirtti.

Olayla ilgili olarak inceleme başattıklarını vurgulayan Musk, "(Bu çalışanın) şimdiye kadar yaptıklarının boyutu henüz bilinmiyor. Ama yaptığını söylediği şeyler oldukça kötü. Terfi almayı beklediğini ama alamadığı için bunu yaptığını anlattı" dedi.

"Bildiğiniz gibi Tesla'nın ölmesini isteyen birçok şirket var" diyen Musk, bunlar arasında "Wall Street'te Tesla hisselerinin düşüşüne oynayanlar, petrol ve gaz şirketleri ve rakip otomobil üreticilerinin de bulunduğunu" savundu.

TESLA FABRİKASINDA YANGIN

Musk ikinci bir elektronik postada da Pazar günü Tesla fabrikalarından birinde küçük bir yangın çıktığını, yangının can kaybına ve yaralanmaya neden olmadan ve büyük hasara yol açmadan söndürüldüğünü açıkladı.

Geçen hafta Los Angeles'ta İngiliz yönetmen Michael Morris'in kullandığı bir araç trafikte alev almıştı.

Tesla, araçlarının alev almasının 'son derece nadir görülen bir durum olduğunu" açıklamıştı.

Elon Musk, geçen hafta şirketin yeniden yapılandırılması sürecinde çalışan sayısının yüzde 9 oranında azaltılacağını duyurmuştu.

2003'te kurulan Tesla, bu 15 yıl içinde hiç kâr yapamadı.

Şirket yılın ilk üç ayında 710 milyon dolar zarar açıklamıştı.

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