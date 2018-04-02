Elon Musk iflas haberlerini ti'ye aldı

Araçları, roketleri kadar esprili tarzıyla da dikkat çeken Elon Musk, 1 Nisan'da da durmadı.

Twitter hesabından önemli bir haber vereceğini duyurduktan birkaç saat sonra "Tesla iflas etti" başlıklı paylaştığı haberde şöyle deniyordu:

"ÖYLESİNE BİR İFLAS ETTİ Kİ..."

"Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun bir Paskalya Yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız."





"BU İLERİ GÖRÜŞLÜ BİR AÇIKLAMA DEĞİL..."

Musk, "Bankwupt" (İflas) yazan bir kartonla kendi fotoğrafını yayınlayarak; "Elon, bir Tesla Model 3 aracının önünde 'Teslaquilla' şişeleri tarafından çevrilmiş ve kendinden geçmiş bir halde bulundu, yanaklarında kuruyan gözyaşlarının izlerini görmek mümkündü. Bu ileri görüşlü bir açıklama değil, çünkü konu belli, mutlu yeni aylar!"

HİSSELERE DEĞER KAYBETTİ

Bu haber şimdilik şaka olsa da uzak bir ihtimal değil. Tesla aracının ölümlü bir kazaya karışmasının ardından şirket hisseleri son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Kazanın otopilot modunda gerçekleştiğinin açıklanması ise, sürücüsüz araç teknolojisine karşı kaygıları artırdı.

ÜRETİM HEDEFLERİ TUTMUYOR

Tesla'nın Model 3 arabası almak için binlerce kişinin sıraya girmesine karşın üretim hedeflerini yakalayamıyor olması milyonlarca dolar kaybetmesine yol açabilir. Fiyatı 35 bin dolardan başlayan aracın üretim hedeflerine ulaşamaması, şirketin sürekli para harcaması anlamına geliyor.

Önümüzdeki bir yıl içerisinde 1 milyar dolar değerinde bono ödemesi gereken Tesla son 4 yıl içinde 8 milyar dolar para harcadı.