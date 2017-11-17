Musk'a göre, Tesla Roadster şimdiye kadar yapılmış dünyanın en hızlı seri üretim arabası.

Musk, Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını söyledi ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacağını da vurguladı.

Elon Musk Tesla'nın yeni araçlarını tanıttı

Elon Musk Tesla'nın yeni araçlarını tanıttı İZLE

TEK ŞARJLA BİN KİLOMETRE

Yeni aracın bir kez şarj edildikten sonra 1000 kilometre yol kat edebileceğini söyleyen Elon Musk, "Bu araç benzinli arabaların sırtını yere getirecek." diye konuştu.

Dört kapılı otomobilin üretimine 2020'de başlanması hedefleniyor. Musk, bu aracın fiyatı konusunda da bilgi vermedi.

TESLA'DAN ELEKTRİKLİ KAMYON: SEMI TRUCK

Tesla'nın elektrikli kamyonu 'Semi Truck' da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikle görücüye çıktı.

Tesla CEO'su Elon Musk, gecede sahne alarak yeni aracın tanıtımına "Çok çabuk hızlanan, inanılmaz bir araç yapmak istedik." sözleriyle başladı.

1 MİLYON KİLOMETRE GARANTİSİ

Tesla Semi Truck, yüklü değilken 0'dan 100 kilometre hızlanmayı 5 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştirebiliyor.

Aracın yüklüyken bu hıza 20 saniyede ulaşabileceği belirtiliyor. Tesla, tam dolum ile 800 kilometre menzile sahip olan aracın aktarım parçaları için 1 milyon kilometre garantisi veriyor (Dünya çevresinde 40 turdan fazla)

Musk ayrıca aracın 40 dakikalık bir şarj ile 640 kilometre gidebileceğini de söyle. Tesla, yeni elektrikli kamyonu Semi Truck'ı Twitter hesabından tanıtırken 'Bugatti Chiron'dan daha aerodinamik olduğunu açıkladı.

REZERVASYON BEDELİ 5 BİN DOLAR

2019 yılında piyasaya sürülecek elektrikli kamyonu almak isteyenlerin 5 bin dolar rezervasyon bedeli ödemesi isteniyor. 'AutoPilot' özelliğiyle gelecek olan Semi Truck, bu sayede şeridini koruyacak ve sürücüye fren yardımı yapacak.