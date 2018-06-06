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Elon Musk Tesla'nın yönetiminde kalmaya devam edecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dikkat çekici bir hamle için dün gece oylama yaptı. Elon Musk'ı yönetim kurulundan çıkarmayı oyladı.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 10:28..
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Elektrikli otomobil üretiminde tüm dikkatleri üzerinde toplayan Tesla'nın hissedarları, dün Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk'ı görevden almayı oyladı. Şirket içi fikir ayrılığından galip ayrılan taraf Musk kardeşler oldu.

"YÖNETİMDEN ÇIK, BAĞIMSIZ OL"

Tesla şirketinin dün yaptığı yıllık yönetim kurulu toplantısında Elon Musk'ın yönetim kurulu başkanlığından, kardeşi Kimbal Musk'ın da yönetim kurulu üyeliğinden alınması oylamaya sunuldu.

Tesla'nın önemli hissedarlarından Jing Zhao, Musk'ın yönetim kurulu başkanlığını bırakarak bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını önerdi. Ancak Musk'ın CEO olarak göreve devam edip etmemesi tartışmaya açılmış oldu.

Elon Musk Tesla'nın yönetiminde kalmaya devam edecek

DEVAM EDECEK

Türkiye saatiyle dün gece gerçekleşen toplantıda yapılan oylama sonucundan Musk'ın görevine devam etmesine karar verildi. Musk, yüzde 20 hisseyle yönetim kurulu başkanı olmasının yanında, şirketin CEO'luk görevini de yürüyor.

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