Elon Musk Tesla'nın yönetiminde kalmaya devam edecek

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Alkollü şahıs eşinin yanında çarşaflı kadına hakaret etti

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde sokakta eşi ve çocuğu ile yürüyen çarşaflı kadına "Başına bak, bunların ne işi var burada" diyerek hakaret eden alkollü şahıs, kadının kocasıyla kavga etti.