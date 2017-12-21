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Elon Musk Twitter'da cep telefonu numarasını paylaştı

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motors ve uzay taşımacılığı şirketi Spacex'in CEO'su, bu kez bir Twitter paylaşımıyla gündem oldu.

Detay Haber | 21.12.2017 - 10:30..
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Elon Musk Twitter'da cep telefonu numarasını paylaştı

Elon Musk, Facebook'un sahibi olduğu sanal gerçeklik platformu Oculus'ün üst düzey teknoloji yöneticisi John Carmack'e özel mesaj atarak numarasını paylaşmak istedi.

NUMARASINI YANLIŞLIKLA GENEL PAYLAŞTI

Ancak Musk numarayı herkese açık şekilde paylaşınca bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

16 milyon 700 bin takipçisi olan Musk'ın paylaşımı, saniyeler içinde silinmesine rağmen, milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

Musk'ın Oculus yöneticisine neden ulaşmak istediği de merak konusu oldu.

Elon Musk Twitter'da cep telefonu numarasını paylaştı

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