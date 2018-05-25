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Elon Musk uçan araba konusunda dünyayı uyardı

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, uçan arabaların insanlık için "giyotin" olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 11:41..
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  2. Teknoloji

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, bir kez daha yaptığı açıklama ile gündemde.

YAPAY ZEKA ÇIKIŞI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Son dönemde yapay zeka ile ilgili yaptığı uyarılar ile basında kendisine sıkça yer bulan Musk'ın bu seferki hedefi, uçan otomobiller oldu.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, uçan arabaların insanlık için "giyotin" olabileceğini söyledi.

Elon Musk uçan araba konusunda dünyayı uyardı

"YAYALARIN ÜZERİNE DÜŞECEK"

Musk iddiasını şu özler ile dile getirdi: "Katrilyonlarca uçan araç gökyüzünü kaplayacak ve kaçınılmaz olarak birinin bakımsız aracı, masum bir yayanın üzerine giyotin gibi düşecek."

Musk daha önce katıldığı farklı etkinliklerde defalarca yapay zekanın insaoğlunun sonunu getirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Elon Musk uçan araba konusunda dünyayı uyardı

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