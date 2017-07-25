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Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yapay zeka atışması

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Elon Musk ve Mark Zuckerberg Twitter'dan yapay zeka konusunda ilginç bir tartışmayı başlattı.

25.07.2017 - 22:50
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yapay zeka atışması

Teknoloji dünyasının iki önemli ismi gelişen teknoloji üzerine farklı yorumları ile start alan tartışmaları ile gündemde.

Bir tarafta Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk diğer tarafta sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg.

Tartışmanın konusu ise son dönemde sıkça gündeme gelen yapay zeka ve toplumumuzu ne yönde etkileyeceği.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yapay zeka atışması

MUSK: YAPAY ZEKA KANUNLA SINIRLANDIRILMALI

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapay zekadaki gelişmelerden endişe duyduğunu ifade etmişti.

Musk aynı açıklamasında, ABD'de yapay zekayı nelirli sınırlar içerisinde tutacak kanunlar çıkarılması gerektiğinin altını çizmiş, bunun yapılmamasının insan medeniyetinin geleceği için önemli bir risk taşıdığını söylemişti.

Bir anda teknoloji dünyasının ve sosyal medyanın gündemine oturan tartışma tam bu noktada çıktı.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yapay zeka atışması

ZUCKERBERG: KIYAMET SENARYOSUNA GEREK YOK

Facebook'un kurucusu, Elon Musk'ın röportajını izlediğini ve gelişen teknolojisiyle ilgili korku tacirliğinden yorulduğunu söyledi.

Zuckerberg aynı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka konusundaki görüşlerim son derece net: İyimserim. Kıyamet senaryosu uyduranları anlamıyorum."

Musk ise Zuckerberg'in bu çıkışına kişisel Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir mesaj ile cevap verdi.

Musk, Twitter'da yayınladığı mesajında "Mark ile bu konu hakkında daha önce konuşmuştum. Bu konuya olan hakimiyeti oldukça kısıtlı" ifadelerini kullandı.

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