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Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu

Elon Musk şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada verimliliği arttırmak için tavsiyelerde bulundu.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 12:25..
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İşte Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu...

SIK YAPILAN TOPLANTILARDAN KAÇIN

Büyük şirketlerde çok sık düzenlenen toplantılar zaman içinde mutlaka daha kötüye gider.

Eğer katılımcılara bir değer sağlamadığını düşünüyorsanız büyük toplantılardan kaçının ya da toplantı süresini çok kısa tutun. Çok acil bir durum olmadığı sürece sık sık toplantıya gitmenize gerek yok.

ZAMANINIZI BOŞA HARCAMAYIN

Eğer artık değer katmadığınızı düşünüyorsanız toplantıdan çıkın ya da tele konferansı bırakın. Gitmek kabalık değil birinin kalmasını ve zamanlarını boşa harcamasına neden olmak kabalıktır.

Elon Musk'a göre verimli olmanın 5 yolu

KISALTMALAR KULLANMAYIN

Kısaltmalar ya da objeler, yazılım ve işletimler için saçmasapan sözcükler kullanmayın. Genel olarak açıklama gerektirecek herhangi bir şey iletişimi engeller. Tesla'da çalışabilmek için insanların bir terimler sözlüğü ezberlemelerini istemiyoruz.

EMİR KOMUTA ZİNCİRİNİ BIRAKIN

İşin yapılması için iletişimin mümkün olan en kısa yoldan ilerlemesi gerekir, 'emir komuta zinciri'nin takip edilmesiyle değil. 'Emir komuta zinciri' dahilindeki iletişimi uygulamaya kalkan herhangi bir müdür kendisini başka yerde çalışırken bulur.

SAĞDUYULU OLUN

Genel olarak kılavuzunuz olarak sağduyuyu seçin. Eğer belirli bir durumda şirket kuralına uymak Dilbert karikatürü gibi saçma görünüyorsa o zaman o kural değişmeli.

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