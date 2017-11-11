Elon Musk'ı keseleyen tellak, bahşiş yerine araba istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Ankara'nın tarihi Şengül Hamamı'na giden Elon Musk, korumalarının kontrolü sonrasında hamama girdi.

"MAŞALLAH BOYU ÇOK UZUNDU"

Peştamalini giyen Musk, saunada terledikten sonra kendisini 41 yıllık keseci Ali Güvenç'in ellerine teslim etti. Ali Güvenç "Kendisini önce saunaya davet ettim. Bu arada Türkçe adımı sordu. Yanıtladım. Kendi adını da söyledi. İlk kez geldiğini hissettim çünkü nasıl davranacağını bilmiyordu. Ardından buhar banyosuna götürdüm. Burada kafayı sokunca gelen aşırı sıcaktan rahatsız oldu, giremedi. Göbek taşına aldım hemen. Maşallah boyu çok uzundu. Taşın tümünü neredeyse kapladı." dedi.





"KORUMAYA 'BAK' DEDİM SENİN 'BOSS' KAYBOLDU"

Yaklaşık 1.5 saat hamamda kalan Musk'ı keseleyen Güvenç "Terledikten sonra iyice bir keseledim. Bayağı bir ölü hücre çıktı. Gülerek bana gösterdi kollarını. Ardından köpük banyosuna geçince iyici rahatladı. Kaybettim köpüğün içinde onu. Koruma Nick, yanı başındaydı. ‘Bak' dedim ‘Senin boss (patron) kayboldu'. Biraz da masaj yaptım. Ama sert yapmadım masajı.

"HAMAMDAN VAZGEÇMEZ ARTIK"

Bitince çok mutlu oldu. Türkçe teşekkür etti. Yine geleceğini söyledi. Elektrikli bir araba istedim espriyle. Gülerek kafasını salladı. Ünlü bir misafirimizi hamamızdan mutlu göndermek bizi de memnun etti. Alıştı, hamamdan vazgeçemez artık." diye konuştu.