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Elton John sahnelere veda ediyor

Sayısız ödüle sahip başarılı sanatçı, 15 Mart’ta son konserini verip sahnelerden uzaklaşacağını açıkladı.

Detay Haber | 25.01.2018 - 10:06..
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Elton John, müzik dünyasının renkli kişiliklerinden birisi. 70’lerden bu yana adeta "Zeki Mürenvari" kıyafet tasarımlarıyla dikkat çeken sanatçının, 450 milyon albüm ve 110 milyon single’ı satış rekorları kırdı. Bu başarı onu gelmiş geçmiş en iyi sanatçıların arasına soktu.

Elton John sahnelere veda ediyor

MÜZİĞİN HER ALANINDA ÇALIŞTI

John Lennon, Guns ’N Roses gibi müzik dünyasının efsaneleriyle çalışan John, Rap dünyasına da adım atıp, Tupac ile “Ghetto Gospel” ve Eminem ile “Stan” şarkılarında birlikte sahne aldı.

Elton John sahnelere veda ediyor

"İYİ BİR AİLE BABASI OLMAK İSTİYORUM"

15 Mart’ta yapacağı konserin, son konseri olacağını açıklayan Elton John, 'artık sahnelerde boy gösteren biri değil, evde olan bir aile babası olmak istediğini' söyledi.

Müzik dünyasının efsane ismi, artık sadece eski kayıtlarıyla aramızda olacak...

 

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