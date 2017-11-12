Elvis Presley'in boşanma evrakı açık artırmaya çıkarıldı

İngiltere'de bir müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılan 15 Ağustos 1972 tarihli evraka göre, Elvis Presley ve eşi Priscilla arasındaki boşanma anlaşmasının detayları gözler önüne serildi.





İKİ ARABA, BİR MOTOSİKLET VE 100 BİN DOLAR

Presley'in, 1971 model Merdeces Benz, 1969 model Cadillac Eldorado otomobilleri ile 1971 model Harley Davidson motorsikletini vermesi, bunların yanında 100 bin dolar ödemesi gerekti.





ÜÇ DAİRENİN KİRASINI PAYLAŞMIŞLAR

Priscilla Presley ayrıca, Beverly Hills, Los Angeles ve California’da bulunan üç dairenin kiralarının da yarısını alma hakkına sahip oldu.

Müzayede evinden yapılan açıklamada, “12 sayfalık boşanma evrakı, sürecin tüm detaylarını gözler önüne seriyor. Evrak Elvis Presley tarafından üç kez, Priscilla Presley tarafından dört kez imzalanmış.” denildi.





Evrakın 26 ile 32 bin dolar arasında değer bulacağı düşünülüyor.