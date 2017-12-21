Edirne’nin İpsala ilçesi Kocahıdır köyünden ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmaya katılan Hanife Güneş, doğal ve samimi davranışlarıyla izleyenleri hem ağlattı hem güldürdü.

30 BİN LİRA KAZANDI

Tüm joker haklarını kullanarak 8’inci soruyu doğru cevaplayan Güneş, 30 bin liranın sahibi oldu.

Emanet gözlükle yarışmaya katıldı 30 bin lira kazandı- VİDEO

EMANET GÖZLÜKLE KATILDI

Yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım’ı sevdiği için yarışmaya katıldığını ifade eden Güneş, parası olmadığı için yarışmaya arkadaşından aldığı emanet gözlükle katıldığını belirtti.

KAZANDIĞI PARAYLA EŞİNİ YEMEĞE GÖTÜRECEK, UMRE'YE GİDECEK

Kendi gözlükleriyle yakını görmekte güçlük çeken Güneş, kazandığı parayla eşini yemeğe götüreceğini ve Umre'ye gideceğini söyledi.