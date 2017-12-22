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Emekli albayın cansız bedeni banyoda bulundu

İzmir'de yaşayan emekli albay Semih Uysal, Karşıyaka'daki evinde ölü bulundu.

İHA | 22.12.2017 - 05:52..
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki emekli albay Semih Uysal'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Çilingirle kapının açılması sonucu Usal'ın ölüsü bulundu.

Emekli albayın cansız bedeni banyoda bulundu

CANSIZ BEDENİ BANYODA BULUNDU

Yakınlarının kapıyı defalarca çalmalarına rağmen, açan olmayınca söz konusu adrese çilingir çağrıldı. Çilingir yardımı ile eve giren yakınları, evin banyo kısmında Uysal’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, emekli albayın şüpheli ölümü nedeniyle evde incelemelerde bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uysal’ın kesin ölüm sebebi burada yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Emekli albayın cansız bedeni banyoda bulundu


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