Emekli albayın evinden cephanelik çıktı

Evde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 1 kalıp dinamit, 5 el bombası, 3 sis bombası, biri ruhsatsız 4 tabanca, aralarında uçaksavar ve ağır silah mühimmatının da olduğu 805 adet farklı çap ve markada mermi, 15 komando bıçağı, 1 lazer noktalayıcı, 1 elektronik mesafe ölçer, 3 elektronik nesne ölçer ve 1 askeri telefon ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan emekli albayın sorgusunda, silahlara meraklı olduğunu o yüzden evinde biriktirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen albay E, tutuklanarak cezaevine gönderildi.