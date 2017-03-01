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Emekli albayın evinden cephanelik çıktı

Çankaya'da emekli bir albaya ait evde çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat olduğu bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi

01.03.2017 - 12:02
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Evde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 1 kalıp dinamit, 5 el bombası, 3 sis bombası, biri ruhsatsız 4 tabanca, aralarında uçaksavar ve ağır silah mühimmatının da olduğu 805 adet farklı çap ve markada mermi, 15 komando bıçağı, 1 lazer noktalayıcı, 1 elektronik mesafe ölçer, 3 elektronik nesne ölçer ve 1 askeri telefon ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan emekli albayın sorgusunda, silahlara meraklı olduğunu o yüzden evinde biriktirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen albay E, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emekli albayın evinden cephanelik çıktı

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