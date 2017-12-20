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Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Muğla Dalaman'da bir aydır haber alınamayan yalnız yaşayan emekli astsubay Yaşar Öneri'nin cesedine evinde rastlandı.

DHA | 20.12.2017 - 19:53..
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Dalaman'ın kırsal Kapukargın Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli deniz astsubay Yaşar Akın Öneri'nin uzun süreden bu yana ortalıklarda görünmemesinden şüphelenen ev sahibi, kapısını çalmasına rağmen açan olmayınca, bugün saat 15.30 sıralarında, durumu jandarmaya bildirdi.

JANDARMA CESEDİ BULDU

Jandarma ekipleri, kapıyı kırıp, içeri girdiklerinde Öneri'nin çürümüş cesedi ile karşılaştı.

Emekli astsubay evinde ölü bulundu

1 AYDIR HABER ALINAMIYORDU

Yaklaşık 1 aylık olduğu sanılan ceset, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemeleri ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Öneri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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