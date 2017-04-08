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Emekli başkomiser yeğenini öldürüp kocasını yaraladı

Afyon'da emekli başkomiser Nurettin Çankaya, AVM'de tartıştığı yeğeni Gönül Eryeğen'i öldürdü eşi Yunus Eryeğen'i ise ağır yaraladı.

08.04.2017 - 00:14
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Sandıklı İlçesi Ece Mahallesi Uzun Çarşı'da meydana gelen olayda, emekli başkomiser Nurettin Çankaya, alışveriş merkezinde karşılaştığı yeğeni Gönül Eryeğen(35) ve eşi Yunus Eryeğen(44) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nuretin Çankaya, yanında taşıdığı beylik tabancasını çekip, Eryeğen çiftine peş peşe ateş etti.

Emekli başkomiser yeğenini öldürüp kocasını yaraladı

Gönül ve Yunus Eryeğen çifti kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk annesi Gönül Eryeğen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yunus Eryeğen ise ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından Nurettin Çankaya, polis merkezine giderek teslim oldu.

Emekli başkomiser yeğenini öldürüp kocasını yaraladı

Emekli başkomiser yeğenini öldürüp kocasını yaraladı
Emekli başkomiser yeğenini öldürüp kocasını yaraladı

Emekli başkomiser yeğenini öldürüp kocasını yaraladı

Emekli başkomiser yeğenini öldürüp kocasını yaraladı

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