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Emekli binbaşı 78 yaşında hukuk fakültesini bitirdi

Hukuk Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan emekli kıdemli binbaşı 78 yaşındaki Sabri Mamati, adliyede avukatlık stajı yapıyor.

13.04.2017 - 11:06
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kıdemli binbaşı olarak emekli olan Sabri Mamati, çocukluğundan beri hayalini kurduğu avukatlık mesleği için üniversite sınavına girdi. Mamati, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Çalışma yoğunluğu nedeniyle sınavlara giremeyen Mamati, eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Emekli binbaşı 78 yaşında hukuk fakültesini bitirdi

2011 YILINDA AF İMKANINDAN YARARLANDI

Sabri Mamati, 2011 yılında üniversite öğrencilerine yönelik af imkanından yararlandı. Kaydını Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne aldıran Mamati, hiç sene kaybı yaşamadan 2016 yılında mezun oldu. Halen Antalya Adliyesi'nde avukatlık stajını yapan Mamati'nin hayali ceza avukatı olmak.

Emekli binbaşı 78 yaşında hukuk fakültesini bitirdi

"STRES YAŞADIM"

10 Mart tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne göz muayenesi için gittiğini söyleyen Sabri Mamati, burada kalp damarlarından 4'ünün tıkalı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. 15 gün önce Prof. Dr. İlhan Gölbaşı tarafından anjiyo yapıldığını belirten Mamati, "2016 yılında mezuniyet sınavlarına girdiğim dönemde yaşım dolayısıyla stres yaşadım, kalp sorunum o günlerin hatırasıdır." dedi.

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