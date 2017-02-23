Emekli çift telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar Dağ çiftini, telefonla arayarak kimlik bilgilerini ve bankalardaki hesaplarını terör örgütlerinin kullandığı söyleyerek korkuttu. Terör örgütüne operasyon yapılacağını söyleyen dolandırıcılar, operasyondan sonra iade edilmek üzere bankada ne kadar paraları varsa çekerek, söylediği adreste kendisiyle buluşacak polise vermesini istedi.

193 BİN EURO İLE 27 BİN LİRASINI ÇEKİP DOLANDIRICALARA VERDİ

İkna olan Durmuş Ali Dağ, Konyaaltı'ndaki bir bankanın kiralık kasasında bulunan 193 bin 700 euro ile 26 bin lirasını almak üzere bankaya gitti. Bu sırada eşi Vesile Dağ ise durumu avukatları Fevzi Yarbaş'a bildirdi. Adliyede bulunan Avukat Fevzi Yarbaş, yanında çalışan Mutlu Karakaya'yı çiftin evine gönderdi. Mutlu Karakaya, parayı çekmemesi için Durmuş Ali Dağ'ı telefonla aradı. Fakat telefonu sürekli meşgul olan Durmuş Ali Dağ'a ulaşamadı.

Durmuş Ali Dağ, bankanın kiralık kasasındaki döviz ve TL'yi bir poşete doldurup inşaatların bulunduğu arka sokağa geçti. Bir süre sonra Dağ'ın yanına, kendisini savcının gönderdiği polis olarak tanıtan bir kişi geldi. Durmuş Ali Dağ, bu kişiden polis kimliğini göstermesini istedi. Kimliğinin karakolda kaldığını söyleyen kişi, poşeti zorla çekip aldıktan sonra Dağ'ı yerde sürükleyip tekmeleyerek kaçtı.

GASP EDİLDİĞİNİ ANLAYINCA POLİSE HABER VERDİ

Parası gasp edilen Durmuş Ali Dağ, polise ihbarda bulundu. Olaydan 4 gün sonra Durmuş Ali Dağ'ın elindeki para dolu poşeti zorla aldığı iddia edilen 25 yaşındaki Ahmet Ç. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Ç. tutuklandı.

"BAŞKASIYLA KARIŞTIRIYORLAR" DİYEN DOLANDIRICI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ahmet Ç., olayla ilgisi olmadığını söyledi. Olay saatinde kendisinin evinde olduğunu ileri süren Ahmet Ç., Durmuş Ali Dağ'ın kendisini bir başkasıyla karıştırdığını savundu, tahliyesini istedi. Durmuş Ali Dağ ise elinden poşeti zorla alıp yerlerde sürükleyip döven kişinin Ahmet Ç. olduğunu söyledi. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

"BANA VURUP KAÇTI, YAŞLI OLDUĞUM İÇİN DİRENEMEDİM"

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Fevzi Yarbaş "Müvekkilim bütün birikimini bu dolandırıcılara kaptırdı. Umarım olayın diğer failleri de yakalanıp hak ettikleri cezayı alırlar" dedi. Durmuş Ali Dağ ise "Bankadan çıkınca yanıma gelen kişinin polis olduğuna inanmadım. Kimliğini istedim. Sonra bana vurup yere düşürdü. Elimdeki poşeti aldı. Bırakmayınca sürüklendim. Yaşlı olduğum için direnemedim" diye konuştu.